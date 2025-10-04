İsrail'de ana muhalefetten Trump’a yeşil ışık!

Kaynak: AA
İsrail'de ana muhalefetten Trump’a yeşil ışık!

İsrail’de ana muhalefet Gazze planının uygulanmasına yeşil ışık yaktı. Ana muhalefet lideri Lapid, Trump'ın Gazze planının uygulanmasını desteklediğini belirtti. Yair Lapid: - "İsrail'in, anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor" dedi.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını "benzeri görülmemiş bir fırsat" olarak değerlendirmekte haklı olduğunu belirtti.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, "İsrail'in, anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı

Son Haberler
İki ülke arasında yasak kalktı!
İki ülke arasında yasak kalktı!
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay
İsrail'de ana muhalefetten Trump’a yeşil ışık!
İsrail'de ana muhalefetten Trump’a yeşil ışık!
Balık tezgahlarında fiyatlar geçen yılın 4 katı!
Balık tezgahlarında fiyatlar geçen yılın 4 katı!
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti