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İsrail'de aşırı sağcı milletvekili "terörü teşvik" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

İsrail Başsavcılığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesi ve çevresinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısını öven sözleri nedeniyle, aşırı sağcı milletvekili Zvi Fogel'i ifadeye çağırdı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:46
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İsrail'de aşırı sağcı milletvekili "terörü teşvik" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

İsrail'de aşırı sağcı milletvekili ''terörü teşvik'' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
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Başsavcısı Gali Baharav-Miara, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Üyesi Fogel'in "terörü teşvik" suçundan ifadeye getirilmesi için polise talimat verdi.

Fogel'in partisi Yahudi Gücü'nün lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Başsavcı'yı "ülkedeki sağ ve sola yaklaşımında çifte standart uygulamakla" suçladı. Ben-Gvir, bu durumun, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve kamuoyunun yoğun biçimde tartıştığı yargı düzenlemesinin "gerekliliğinin açık örneği olduğunu" savundu.

Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail askerleri 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan baskın düzenlemiş ve bunu protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuştu. Olayda biri çocuk, ikisi yaşlı, 11 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış ve 1 kişiyi öldürmüştü. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonda yer alan ve Filistinlilere karşı ırkçı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi milletvekili Fogel, "Huvvara kuşatılmış ve yanıyor. İşte tam görmek istediğim manzara" ve "Huvvara’da elde edilen caydırıcılık, (2002’de İsrail ordusunun yürüttüğü) Savunma Kalkanı Harekatı'ndan bu yana Batı Şeria'da elde edilmemişti." ifadelerini kullanmıştı.

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