İsrail'de hükümet krizi! İstifa etti, erken seçim istedi

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İsrail'de hükümet krizi! İstifa etti, erken seçim istedi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz, aynı zamanda erken seçim çağrısında da bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Gantz, Netanyahu'ya da seçim tarihini belirleme çağrısı yaptı.

Hükümetten ayrılmanın karmaşık ve acı verici bı̇r karar olduğunu dile getiren Gantz, Netanyahu hükümetinin siyasi kaygılar nedeniyle Gazze için kritik kararları alamadığını ifade etti.

Netanyahu'nun gerçek zaferin önüne geçtiğini iddia eden Gantz, olağanüstü hal hükümetinden ayrıldıklarını belirtti.

"CEPHEYİ TERK ETME ZAMANI DEĞİL"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gantz'a, "Cepheyi terk etmenin zamanı değil" sözüyle yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Gantz, Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için dün akşama kadar süre tanıdığını açıklamıştı.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

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