İsrail'de iç istihbarat teşkilatı başkanı Ronen Bar istifa etti

İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’in Başkanı Ronen Bar, 7 Ekim 2023 tarihinde yaşanan güvenlik zaafının önlenememesi nedeniyle istifa edeceğini açıkladı. Bar, yaptığı açıklamada teşkilatın o gün erken uyarı vermekte başarısız olduğunu ve tüm sistemlerin çöktüğünü belirtti. Yıllarca birçok cephede görev yaptığını ifade eden Bar, 15 Haziran’da görevine son vereceğini duyurdu.

“Anma, cesaret ve fedakarlığı simgeleyen bu özel akşamda bu sorumluluğun yerine getirildiğini ve Shin Bet'in başkanı olarak görevime son verme kararımı duyuruyorum. Vatana olan sevgim ve devlete olan sadakatim, bu kararım da dahil olmak üzere aldığım her profesyonel kararın temelini oluşturdu” ifadelerini kullanan Bar, istifasını kamuoyuyla paylaştı.

SHIN BET’İN BAĞIMSIZLIĞINA VURGU YAPTI

Bar, Shin Bet’in siyasi etkilerden uzak kalmasının önemine dikkat çekerek, teşkilatın bağımsızlığını korumaya kararlı olduğunu söyledi. Görevden alınmasına yönelik devam eden yargı sürecinde iş birliği yapmayı sürdüreceğini de belirtti.

NETANYAHU İLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Ronen Bar'a güvenmediğini ifade etmiş ve onu görevden almak istemişti. Ancak Yüksek Mahkeme bu kararı dondurmuş, Netanyahu'nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti. Bar, görevden alınmasıyla ilgili olarak Yüksek Mahkeme’ye ifade vermişti.

Bar, yeminli beyanında görevden alınma girişiminin profesyonel nedenlere dayanmadığını, bunun Netanyahu'nun kişisel beklentileriyle ilgili olduğunu ifade etti. Başbakanın kendisinden "kişisel sadakat" beklediğini belirten Bar, hükümet karşıtı protestoların izlenmesi talimatını reddettiğini ve Shin Bet'in anayasal düzene bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

NETANYAHU’YA KARŞI SUÇLAMALARDA BULUNDU

Bar, Netanyahu’nun isteğine karşı olarak Başbakanlık Ofisi'nde yaşanan gizli belge skandalının soruşturulmasına izin verdiğini, Netanyahu’nun güvenlik gerekçesiyle mahkemeye ifade vermemesi talebini reddettiğini ve 7 Ekim saldırılarında siyasi liderliğin de sorumluluğunun bulunduğuna dair bir devlet soruşturma komisyonu kurulması gerektiği yönünde görüş belirttiğini açıkladı.

Bar, ayrıca Shin Bet’in protesto liderlerini takip etmesi ve bilgi vermesi yönündeki talebi geri çevirdiğini, bu tür adımların teşkilatın görev tanımının dışında olduğunu kaydetti.