﻿İsrail'de İran'daki protestolara destek gösterisi

Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan göstericiler, İran yönetimi aleyhine sloganlar atarak, 'Kadınlara özgürlük yazılı' pankartlar taşıdı.
Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan göstericiler, İran yönetimi aleyhine sloganlar atarak, 'Kadınlara özgürlük yazılı' pankartlar taşıdı.
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