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İsrail'de kadın askerlerin tankçı olmasına yeşil ışık

İsrail’de erkekler gibi askerlik görevi yapan kadınlar yeni bir alanda daha dayanıklılık testini geçti. İki yıllık zorlu testlerin ardından kadınların tankçı olarak görevlendirilmelerine yeşil ışık yakıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:55
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İsrail'de kadın askerlerin tankçı olmasına yeşil ışık

İsrail'de kadın askerlerin tankçı olmasına yeşil ışık
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DW Türkçe'nin haberine göre;  İsrail'de erkekler gibi kadınlar da askerlik görevi yapıyor, orduda muharip alanlarda görev alıyor. Ancak kadınlar şimdiye kadar tankçı olarak sadece belirli bir süre için görevlendirilebiliyordu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, iki yıllık deneme süreci sonrasında alınan kararla kadınların artık sınır korumada sürekli olarak tankçı görevi yapabileceklerini açıkladı. Ordunun, muharip birliklerde görevli kadınların sayısını sürekli olarak artırdığını belirten Kohavi, "Tankçı kadınların sınırlarda savunma görevlerini profesyonel bir şekilde ve büyük başarıyla yerine getireceklerine, İsrail ordusunun operasyonel faaliyetlerinde önemli bir pay üstleneceklerine güveniyorum” diye konuştu.

İki yıl süren üç aşamalı testler

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yaklaşık iki yıl süren üç aşamalı test süreci

sonunda kadın askerlerin önceden belirlenmiş gerekli kriterleri karşıladığı belirtilerek kararın, "profesyonel ve operasyonel ölçütlere uygun bir şekilde ve ordunun ihtiyaçları gözetilerek” alındığı bildirildi.

Kadınların tanklarda görevlendirilmesine yönelik ilk pilot proje 2017 yılında başlatılmış, projeyi eleştirenler kadınların fiziksel olarak tankçılığın zorlu koşullarına uygun olmadığını savunmuştu.

İsrail'de kadınlar için genel askerlik görevi iki yıl sürüyor, muharip alanda görev yapanlar bu süreyi gönüllü olarak 2 yıl 8 aya uzatıyor.

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