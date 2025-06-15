İsrail'de olağanüstü hal uzatıldı

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran sabahı başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu sonrası sert çatışmalar yaşandı.

Misillemelerin meydana geldiği çatışmalarda üçüncü gün geride kalıyor. İsrail, İran'ın stratejik hedeflerini ve üst düzey yöneticilerini vururken Tahran yönetimi bu saldırıları yanıtsız bırakmadı.

Dün akşam saatleri boyunca İsrail'in başkenti Tel Aviv, balistik füzeler ile vuruldu.

OLAĞANÜSTÜ HAL UZATILDI

Öte yandan İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatılırken İran’da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi.

Orta Doğu'da gerilim tırmanacak mı? Trump'tan son dakika açıklaması