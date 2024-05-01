İsrail'de öldürülen Şanlıurfalı imam için cenaze namazı

Kudüs'te İsrail polisine bıçakla saldırdığı iddia edilen ve sonrasında vurularak hayatını kaybeden 34 yaşındaki İmam Hasan Saklanan için memleketi Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan ve dört çocuk babası olan Hasan Saklanan, 28 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir grupla Kudüs ziyaretine çıktı.

Turist vizesiyle seyahat eden Saklanan, sağlık ve pasaport sorunları nedeniyle gruptan ayrıldığını belirtti.

Daha sonra Ürdün'den Allenby Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e giriş yaptı. İddialara göre, Saklanan salı günü öğle saatlerinde Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Çiçek Kapısı civarında bir İsrail polisine bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

Bu olay sırasında güvenlik güçleri tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Saklanan'ın vefat haberi, Şanlıurfa'da büyük üzüntüye yol açtı.

İsrail'de kalan cenazesi için Şanlıurfa'daki Eyyüp Peygamber Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haliliye Müftüsü Abdullah Yıldırım'ın yönettiği namazın ardından toplanan kalabalık tekbirler eşliğinde sloganlar attı.

Gıyabi cenaze namazına katılan Hasan Saklanan'ın kardeşi Ramazan Saklanan, cemaatten kardeşi için helallik talep etti.