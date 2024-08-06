İsrail'de sağ liderlere destek arttı, sola destek azaldı

İran ve Hizbullah'ın misilleme saldırısıyla tehdit ettiği İsrail'de kamuoyu bu gelişmelere nasıl tepki verdi?

103 FM radyosunun iş birliğiyle gerçekleştirilen ankette, "Bir sonraki Başbakan kim olmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 34'ü mevcut Başbakan ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu yanıtını verdi. Sağ siyasetin diğer temsilcileri arasında eski Başbakan Naftali Bennett yüzde 21, Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz yüzde 14, Evimiz İsrail Başkanı Avigdor Lieberman ise yüzde 7 oranında destek gördü. Merkez soldaki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise sadece yüzde 6'lık bir destek aldı.

Anket ayrıca, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonucunda Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve İran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğraması sonrası gelen misilleme tehdidini değerlendirdi.

Katılımcılara, İsrail'in İran ve Hizbullah'a yönelik öncü bir saldırı düzenleyip düzenlememesi gerektiği soruldu.

Yüzde 48, İsrail'in misillemeyi beklemek yerine öncü bir saldırı düzenlemesini desteklerken, yüzde 34, saldırıya göre karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Mevcut iktidar koalisyonunu destekleyen katılımcıların ise yüzde 62'si öncü saldırıyı desteklediklerini belirtti.