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İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde

İsrail'deki sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:34
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İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde

İsrail'de seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde
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Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı.

TRT Haberin aktardığı; Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

NETANYAHU BLOKU HÜKÜMET İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı.

Buna karşın Lapid öncülüğündeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki, İsrail Evimiz, soldaki İşçi Partisi ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. Aynı bloktaki sol parti Meretz ise 4 milletvekili elde etti. Sandık çıkış anketine göre, Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'ndaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaştı.

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 4 sandalye elde etti.

Anketlere göre, Arap partisi Beled ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in partisi seçimde barajın altında kaldı.

İsrail'de yakında açıklanacak resmi sonuçlarda Mecliste elde edilecek bir ya da iki sandalyenin Netanyahu aleyhine değişmesi halinde, Netanyahu blokunun hükümeti kurabilmesinin tehlikeye girebileceği belirtiliyor.

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