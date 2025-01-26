İsrail'de serbest bırakılan Filistinli mahkumlarla ilgili flaş iddia! Türkiye'ye mi gelecekler?

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dün yaptığı açıklamada 128 Filistinli tutuklunun Gazze ve Batı Şeria'ya nakledildiğini, geri kalanların serbest bırakılma ve nakil işlemlerinin ise yerel makamlar tarafından gerçekleştirildiğini teyit ederek, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren anlaşma kapsamında ikinci takasın tamamlandığını duyurdu.

Gazze'nin Filistin Meydanı'nda İsrailli esirlerin serbest bırakılmasından önce, pek çok Hamas üyesi, büyük bir Filistinli kalabalığın da toplandığı alanda bir araya geldi. İsrailli dört kadın asker Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag, ICRC araçlarına bindirilerek İsrail güçlerine götürüldü.

Daha sonra serbest bırakılan Filistinli mahkumları taşıyan otobüslerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail Ofer askeri cezaevinden hareket ettiği görüldü. İsrail Cezaevi Servisi, Hamas'ın yayınladığı liste doğrultusunda 200 mahkûmun tamamının serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail hapishanelerinden dün salıverilen 200 Filistinliden 121'i müebbet hapis cezasına, 79'u ise uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. En yaşlı Filistinli mahkum 69 yaşındayken en genci 15 yaşındaydı. Yetmiş Filistinlinin sınır dışı edilmesi ve Mısır'ın onları 48 saatliğine misafir etmesi bekleniyor. Bahsi geçen mahkumların, daha sonra da onları ülkelerine kabul etmeyi onayladığı öne sürülen Tunus, Cezayir ve Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

HAMAS VE İSRAİL’DEN KARŞILIKLI ATEŞKES İHLALLERİ SUÇLAMASI

Takasın tamamlanmasına rağmen dün hem İsrail hem de Hamas birbirini ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal etmekle suçladı. İsrail, anlaşma şartlarına göre 29 yaşındaki Arbel Yehud adlı bir kadın sivil esirin askerlerden önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Bir Hamas yetkilisi de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Yehuda'nın hayatta olduğunu ve gelecek hafta cumartesi günü serbest bırakılacağını belirtti.

NETANYAHU: “SORUN ÇÖZÜLENE KADAR BÖLGENİN KUZEY KESİMİNE GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYECEK”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin sorun çözülene kadar bölgenin kuzey kesimine geçmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok sayıda Filistinli, savaş sırasında Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalmıştı ve birçoğu ateşkes anlaşması uyarınca pazar gününden itibaren geri dönmeyi bekliyordu. İsrail, Gazze'nin ortasından geçen Netzarim Koridorunu terk etmeyeceğini ve bu nedenle Filistinlilerin henüz kuzeye dönemeyeceğini bildirdi.

HAMAS: “ANLAŞMADAKİ AKSAKLIKTAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYORUZ”

Hamas, İsrail'i ateşkes anlaşmasının uygulanmasını geciktirmekle suçladı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Anlaşmanın uygulanmasındaki herhangi bir aksaklıktan ve bunun aşamaların geri kalanı üzerindeki yansımalarından işgali yani İsrail'i sorumlu tutuyoruz” denildi.

Öte yandan, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in ayrıca daha fazla insani yardım ve diğer ticari malzemelerin girişi için güneydeki Refah sınır kapısını açması bekleniyor.