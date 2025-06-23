İsrail’de siren sesleri yükseldi: İran yeni saldırı başlattı

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 11’inci gününde devam ediyor. İran’ın sabah saatlerinde yeni saldırı başlattığı öğrenildi. İsrail medyası Nahariya, Gesher Haziv, Hila, Me'ona ve Mi'ilya gibi şehirlerde siren sesleri duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e füze fırlattığını belirterek, halkın uyarı alır almaz sığınma evlerine gitmesi çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansı ise, Kudüs üzerinde uçan bir füzenin tespit edildiğini, ardından uzaktan "çok sayıda patlama" duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail ordusu savunma sistemlerinin devreye girdiğini vurguladı.

İSRAİL, İRAN’IN TESİSLERİNİ VURDU

İsrail ise İran’a yönelik yeni saldırı gerçekleştirdi. Askeri yetkililer yaptığı açıklamada İran'a ait karadan karaya füzelerin fırlatma ve depolama tesislerinin vurulduğu belirtildi.

Kermanşah eyaletine 15 hava kuvvetleri jetinin saldırı düzenlediği ve çok sayıda noktanın imha edildiği açıklandı.

İsrail, İran hava sahasında "hava üstünlüğü" elde etmek amacıyla ordusunun "saldırılarını yoğunlaştırmaya" devam edeceğini söyledi.

İsrail daha önce ise İran’ın 6 havalimanını bombalamıştı.