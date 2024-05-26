İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler

Netanyahu hükümetine karşıher hafta cumartesi günü gerçekleştirilen protesto gösterileri, bu hafta da geniş bir katılımla devam etti. On binlerce İsrailli, hükümetin esirlerin geri getirilmesi noktasındaki kayıtsızlığını eleştirerek ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçimlere gidilmesini talep etti.

Gösteriler, başkent Tel Aviv başta olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa ve Netanyahu'nun şahsi konutunun bulunduğu Kayserya kenti gibi birçok noktada düzenlenirken Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

İsrail bayrakları taşıyan birçok eylemci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetindekiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Eylemciler, esirlerin bir an önce eve dönmesi çağrısında bulundu ve "Hepsi hemen eve!", "istifa şimdi" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "Kanlı başbakanın elinde kan var" diye sloganlar da attı.

EVİNİN ÖNÜNE GELDİLER

Kuzeyde bulunan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de yüzlerce gösterici toplandı ve "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim istedi. Netanyahu ve hükümeti, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

HAMAS ONAYLAMIŞTI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını belirtmişti. İsrail Savaş Kabinesi ise, Refah kentine yönelik saldırılara devam etme kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs günü, Refah kentine bir kara harekatı başlatmış ve Mısır'a açılan sınır kapısında kontrolü ele geçirmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de tekrar kara saldırısı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.