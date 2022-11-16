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İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı

İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde meydana trafik kazasında 7'si İsrail askeri 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 22:18
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İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı

İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
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İsrail ordusu, kazaya dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Necef Çölü bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri araç ile yolcu otobüsünün karıştığı bir trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Bölgedeki askeri üs çevresinde devriye görevi yapan araçtaki askerlerden 7'sinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İsrail merkezli "Sirguim" haber sitesi de kazada otobüsteki yolculardan da 3 kişinin yaralandığı bilgisine yer verdi.

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