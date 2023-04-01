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Yargı reformunu ertelenmesi İsraillilere yetmedi. Netanyahu'ya tepki devam ediyor

İsrailliler, ertelendiği açıklanan hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestolara devam ediyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 22:53
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İsrail'de "yargı reformu" protestosu devam ediyor

Yargı reformunu ertelenmesi İsraillilere yetmedi. Netanyahu'ya tepki devam ediyor
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İsrail Başbakanı Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

450 BİN İSRAİLLİ GÖSTERİDE

Protestoları organize eden gruplar, bu haftaki gösterilere Tel Aviv'de 230 bin, İsrail genelinde 450 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı.

Meydanda kurulan sahnede, İsrail’in siyaset, sanat, iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı. Göstericiler, konuşmacıları, çevredeki ana caddelere kurulan dev ekranlardan izleyerek sloganlarla destekledi.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık “demokrasi” sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerinin ardından geldi.

Batı Kudüs’teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

YARGI DÜZENLEMESİNİN ERTELENDİĞİ AÇIKLANDI

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

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