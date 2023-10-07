İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği ülkedeki ABD vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, Gazze ve çevresine seyahat yasağının devam ettiği vurgulandı.

KAYNAK: DHA
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, yaşanan gelişmelerin ardından ülkedeki ABD vatandaşlarına çağrı yaptı.

Açıklamada elçilik personelinin hali hazırda elçilikte korunaklı durumda olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

“ABD Büyükelçiliği, Gazze'den Tel Aviv ve Kudüs de dahil olmak üzere İsrail'in güney ve orta kesimlerine roket atılması ve Hamas militanlarının sızması sonucu ortaya çıkan güvenlik durumunu yakından takip etmektedir. 

ABD Büyükelçiliği bu olaylar sonucunda can kayıpları yaşandığının farkındadır. Havan topu ve roket atışları da dahil olmak üzere güvenlik olayları genellikle uyarı yapılmaksızın gerçekleştiğinden, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güvenlik farkındalıklarını arttırmak için uygun adımları atmaları hatırlatılır.  

ABD hükümet personelinin, Gazze'ye ve Gazze'nin yedi mil (yaklaşık 11.27 km) çevresindeki bölgelere seyahat etmesi yasaklanmaya devam edilmektedir.”

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler Dünya
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek Magazin
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor Ekonomi
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar Ekonomi
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü Gündem
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek Gündem
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek