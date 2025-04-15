İsrail'den 45 rehineye karşılık Gazze'de 45 günlük ateşkes teklifi

İsrail, 11 rehinenin serbest bırakması karşılığında Gazze'de 45 günlük ateşkes teklifinde bulundu Hamas, önerinin değerlendirildiğini bildirdi. Gazze'de can kaybı 51 bine yaklaşırken, Avrupa Birliği (AB) Filistin'e üç yıl için 1,6 milyar avroluk yeni destek paketi açıkladı.

İsrail, dün Mısırlı ve Katarlı arabuluculara sunduğu son teklifte, Hamas’ın Gazze’de esaret altında tuttuğu 11 İsrailli rehineyi serbest bırakması karşılığında 45 günlük geçici ateşkes önerdi. Teklif, anlaşmanın ilk haftasında rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesini öngörüyor.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, teklifin incelendiğini ve “en kısa sürede” yanıt verileceği belirtildi.

El Cezire’ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas’ın silahsızlanma yönündeki hiçbir talebi kabul etmeyeceğini söyledi ve “İşgal devam ettiği sürece direniş de sürecek” ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, “Bırakın Hamas’ın silahsızlandırılmasını, bunun duyulması bile kabul edilemez. Bu sadece bir kırmızı çizgi değil, milyonlarca kırmızı çizgidir. Herkes anlamalı ki bu bir hayal, gündüz rüyası. Bu gerçekleşemez” dedi.

Hamas, İsrail’in savaşı sonlandırması Gazze'deki tüm güçlerini çekmeyi taahhüt etmesi karşılığında elindeki tüm İsrailli rehineleri tek seferde serbest bırakmayı teklif etmişti.

Gazze’de can kaybı 51 bine yaklaştı

Savaştaki ateşkesin sona ermesinden bu yana, İsrail'in saldırılarında bin 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşında şimdiye kadar en az 50 bin 983 Filistinli öldü, 116 bin 274 kişi ise yaralandı. İsrail'in askeri harekâtı sürdürmesi ve Gazze’ye tam abluka uygulamasıyla birlikte, yüz binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Bu durum, bölgeyi kuşatma ve açlıkla karşı karşıya bırakarak büyük bir insani krize yol açtı.

BM: “Gazze, savaşın başlangıcından bu yana en kötü insani krizle karşı karşıya”

Birleşmiş Milletler (BM) ise Gazze'nin, savaşın başlangıcından bu yana en kötü insani krizi yaşadığını açıkladı. Gazze’de yüz binlerce insan yerinden edilmiş durumda ve İsrail, ateşkesin bozulmasından önce, 2 Mart’tan bu yana insani yardımları engelliyor.

BM’ye göre bölgede tıbbi malzeme, yakıt, su ve diğer temel ihtiyaçlar ciddi şekilde yetersiz. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), “İnsani durum, çatışmaların başlamasından bu yana geçen 18 ay içinde muhtemelen en kötü seviyesinde” açıklamasında bulundu. OCHA, yardım çalışanlarının kalan stoklardan en iyi şekilde faydalanabilmek için yardımları “kısıtlamak ve azaltmak zorunda kaldıklarını” bildirdi.

Abbas ve Macron konuşması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’de “acil” ateşkes çağrısında bulundu. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde, “acil bir ateşkesin sağlanması, insani yardımın hızlandırılması ve Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılmasına karşı çıkılması” gerektiği vurgulandı.

Macron, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Fransa, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durdurulması için tamamen seferber olmuştur” ifadesini kullandı. Macron ayrıca, savaş sonrası Gazze’de Hamas’sız bir yönetim için Filistin Yönetimi’nin “reformdan geçirilmesini” savundu.

AB’den Filistin’e üç yıllık yeni mali destek paketi

AB, dün Filistinlilere yönelik üç yıl için 1,6 milyar avroluk yeni destek paketi açıkladı. Paket, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg’daki toplantısından önce duyuruldu. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, sosyal medyadaki açıklamasında, “Filistin halkına desteğimizi artırıyoruz. 2027’ye kadar 1,6 milyar avro Batı Şeria ve Gazze’nin istikrarına yardımcı olacak” dedi.

AB, İsrail’in Gazze’deki savaşını yeniden başlatmasının ardından Filistin Yönetimi’ni güçlendirmeyi hedefliyor. Kallas, “Bu, Filistin Yönetimi’nin Batı Şeria’daki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini güçlendirecek ve koşullar izin verdiğinde Gazze’yi yeniden yönetme hazırlığına katkıda bulunacak” dedi.

AB, 2021 ile 2024 arasında da Filistin'e 1,36 milyar avro tutarında destek vermişti.