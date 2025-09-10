İsrail’den Ankara’ya tehdit! Türkiye’yi doğrudan hedef aldı

Gazeteci Ardan Zentürk, İsrail’in Katar’a yönelik son hava saldırısının ardından yaptığı açıklamalarda, bu operasyonun yalnızca Hamas’a değil, dolaylı olarak Türkiye ve Mısır’a da mesaj içerdiğini iddia etti. Zentürk, İsrail’in güvenlik doktrini doğrultusunda “uzun eli” ile düşmanlarını nerede olursa olsun hedef alacağını belirten açıklamaların Türkiye’yi de kapsadığını öne sürdü.

Zentürk, Hamas yöneticilerinin Doha’da bir barış toplantısı için bir araya geldiği sırada İsrail’in saldırı düzenlediğini ve bu kişilerin doğrudan hedef alındığını söyledi. Bu durumun, müzakere masasına oturanların bile hedef alınabileceğini gösterdiğini belirten Zentürk, “Saldırgan bir güçle müzakere yapılmaz” dedi.

İsrailli akademisyen Dr. Maer Masri’nin sosyal medya üzerinden Türkçe mesajlar paylaşarak Türkiye’yi tehdit ettiğini vurgulayan Zentürk, “Bugün Katar, yarın Türkiye” ifadesinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Masri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik uyarı niteliğindeki mesajları da gündeme taşıdı.

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’lilerin duymak isteyeceği son şeyi açıkladı! Korkulan kabus senaryosu

Zentürk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda 15-20 bin asker bulundurduğunu hatırlatarak, bu bölgeye yönelik olası İsrail saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için müzakere değil, sahada güçlü duruş sergilemesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

İsrail'in Katar'a dönük bombalamasından sonra yapılan Kudüs veya Tel-Aviv merkezli açıklamalar bütün bir coğrafyaya ayar veren bir kimlik taşıyor ve o kimliğin temelinde önce Türkiye ve belki de devamında Mısır'a dönük bazı mesajlar var. Çünkü İsrailliler Katar gibi çok stratejik kimlik taşıyan Batı ile ilişkileri son derece düzgün, özellikle Ukrayna savaşı sırasında olağanüstü büyüklükteki sıvılaştırılmış doğalgaz, petrol tankerleri, boru tankerleri filosu sayesinde açık ve net konuşmak gerekirse Avrupa'yı soğuk kış günlerinde kurtarmış çok stratejik bir müttefikin bombalanmasını önemsemeden konuşuyorlar. Özellikle Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ayrı ayrı ama aynı yöndeki şu açıklamaları herkese dönük açık bir tehdittir.

Usta gazeteci açıkladı: AKP’nin CHP planı suya düştü!

DOHA'YA SALDIRAN ANKARA'YA DA SALDIRABİLİR

İsrail'in güvenlik doktrini açıktır diyor Yisrael Katz, “Uzun eli her yerde düşmanlarına karşı etkili olacaktır, saklanabilecekleri hiçbir yer yok ve 7 Ekim 2023 katliamına katılan herkese adalet hangi ülkede ve nerede olursa olsun sağlanacaktı” diyor. Yani diyor ki biz yeni başladık. Bugün Doha, yarın başka yer. Hamas'ın yöneticileri neredeyse oraları bombalamakta çok açık ve net kararlılık gösteriyorlar. Bunun içine Türkiye otomatik olarak giriyor. Çünkü Türkiye, Mısır ve Katar, bu üç devlet Hamas ile dönemsel olarak ilişkileri olan ve özellikle Hamas yöneticilerinin üçünde de ayrı ayrı yaşadıkları zaman zaman ortak kararlar almak için özellikle Katar'da toplandıkları bir yapı arz ediyor. Bu yapı çerçevesinde baktığınız zaman bu adamlar dün resmen tuzağa düşürülmüşler. Amerika Birleşik Devletleri bir öneri sunuyor. Prensipte kabul ettikleri bu öneri için toplanacakları biliniyor. Toplama toplantı için Mısır ve Türkiye'de bulunan Hamas yetkilileri de Doha’ya iniyor. Bunlar dakika dakika takip ediliyor. Sonra öğlen saatlerinde Başbakan Netanyahu'ya diyorlar ki tamam olay başladı. Sonra da gizli bir yer nedense onları oradan çıkıp ve ölmüyorlar. Onu da ayrı bir yerde anlatacağım. Bu yönden baktığınız zaman kesinlikle İsrail'in önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil özellikle Suriye alanı üzerinden saldırgan politikalarını tırmandırması kaçınılmazdır. İsrailli bir akademisyen var. Doktor Meir Masri, İbrani Üniversitesi'nde Jeopolitik ve Siyaset Bilimi dersleri veriyor. Uluslararası basında İsrail'in politikalarını Arapça, Türkçe, İbranice savunan makaleleri var. Belli ki her İsrailli üç aşağı beş yukarı benzer akademisyen gibi İsrail derin devletiyle bağlantılı bir adam, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'in aktardığına göre bu adam ilk paylaşımında, “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi. Bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” ifadelerini kullanan bir X mesajı yayınlıyor. Bunları özellikle de konuşturuyor olabilirler. Ardından “Katar bir arabulucu değil, Hamas'ın suç ortağıdır diye bir açıklama yapıyor.” Sosyal medyadaki en dikkat çekici mesaj ise Türkçe, “Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir” diyor.

Fatih Altaylı Silivri’den uyardı: CHP’yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

SALDIRGAN BİR GÜÇLE MÜZAKERE YAPILMAZ

Masri'nin tehditleri bununla da sınırlı kalmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de Türkçe bir paylaşım yaparak “Erdoğan'a nasihat etrafına bak” ifadelerini kullanıyor. Sonra da “Bugün Katar, yarın Türkiye” paylaşımını yapıyor. Bu şaşılacak bir durum değil. Bu uzunca bir süredir siyonizmin bütün hatlarıyla üzerinde çalıştığı bir proje. Türkiye'yi nerede nasıl bir şekilde yakalar ve parçalarız? Bu bizim yabancısı olduğumuz bir durum değil. Ama artık her şey net olarak ortaya çıkmış durumda saldırgan bir güçle müzakere yapılmaz. Güvenliğinizi en ileri noktada sağlayarak ancak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Herhalde şu anda bütün Ankara'dakiler bunu düşünüyor olması lazım. Çünkü masaya oturmak hatadır. Masaya oturan adamları öldürmeye kalktı. Orada hedef alınan yani doğada hedef alınan adamlar müzakereciler, kendisiyle müzakere yapan Hamas ekibini ortadan kaldırmaya kalktı. 18 Ağustos'ta Hamas barışı kabul etti. Amerikalılara, “Tamam ben senin dediğini kabul ediyorum” dedi. O gün bugündür İsrail'den cevap yok. İşte en son Katar'ı da bombaladı. Mesele budur, çok dikkatli olun. Özellikle Suriye konusu ve Suriye'nin kuzeydoğusuna çok dikkatli olun. Orada 15-20 bin askerimiz var o coğrafyada, o bölgede. Allah korusun bunların gördüğümüz kadarıyla gözü dönmüş vaziyette.