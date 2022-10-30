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İsrail'den Avrupa'daki enerji krizi hakkında açıklama

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Doğu Akdeniz’deki Kariş platformunda gaz üretiminin İsrail’i bölgesel bir enerji tedarikçisi yapacağını ve Avrupa'nın enerji kriziyle başa çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 21:26
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İsrail'den Avrupa'daki enerji krizi hakkında açıklama

İsrail'den Avrupa'daki enerji krizi hakkında açıklama
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ve Lübnan arasında 27 Ekim'de deniz sınırı anlaşması imzalanmasının ardından gaz üretiminin başlatıldığı Kariş doğal gaz platformunu gezdi.

Açıklamada, platformdaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Lapid’in ifadelerine yer verildi. Lapid, Kariş platformundaki gaz üretiminin İsrail için uzun yıllar "ekonomik istikrar ve enerji güvenliği" sağlayacağını belirtti.

Kariş’in “İsrail’in enerji ve ekonomik geleceği” olduğunu savunan Lapid, şunları kaydetti.

"Kariş sahasındaki gaz üretimi İsrail'deki enerji fiyatlarını düşürecek, İsrail'i bölgesel bir enerji tedarikçisi haline getirecek ve Avrupa'nın enerji krizini aşmasına yardımcı olacaktır. Buradan, yaşam maliyetini düşürmeyi vadeden gaz akıyor. Bu, İsrail devleti için büyük bir başarıdır.”

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