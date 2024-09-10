İsrail cinayeti örtbas etmek istiyor. Tel Aviv'den yeni açıklaması

İsrail Savunma Güçleri, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi hakkında başlatılan ilk incelemenin tamamlandığını duyurdu.

"KAZARA VURULMUŞ OLMASI YÜKSEK"

Açıklamada, “İnceleme, Eygi’nin dolaylı ve kazara vurulmuş olma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymuştur” denildi.

Türk-Amerikan vatandaşı Eygi, İsrail'in Batı Şeria'daki işgaline karşı bir eylem sırasında başından vurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail'den konuyla işgili inceleme başlatmasını talep etmişti. İsrail Savunma Güçleri, yapılan incelemenin sonucuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Açıklama şöyle:

“Geçen cuma günü Samarya'daki Beyta Kavşağı'nda bir yabancı uyruklu Aysenur Ezgi Eygi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak İsrail Savunma Güçleri komutanları tarafından bir inceleme yapılmıştır.

İnceleme, Aysenur Ezgi Eygi'nin, doğrudan hedef alınmayan ancak eylemin başlıca kışkırtıcısına yönelik İsrail Savunma Güçleri'nin ateşinden, dolaylı ve kazara vurulmuş olma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Olay, Beyta Kavşağı'nda güvenlik güçlerine lastik yakarak ve taş atarak saldıran onlarca Filistinli şüphelinin yer aldığı şiddetli bir eylem sırasında meydana gelmiştir.

Olayın ardından Askeri Polisi Suç Soruşturma Bölümü tarafından bir soruşturma başlatılmıştır. Sonuçlandıktan sonra bulgular Askeri Savcılar Genel Kurulu'na sunulacaktır. İsrail, otopsi yapılması için bir talepte bulunmuştur.

İsrail Savunma Güçleri, Aysenur Ezgi Eygi'nin ölümünden derin üzüntü duymaktadır.''