İsrail kabinesinin statükoyu değiştirme ve ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı belirtildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14’ün haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dün akşam kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını içeren plan sunduğu bildirildi.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria’nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı aktarıldı.

Kanal 14’ün haberinde, plana dahil edilecek en önemli yasa dışı yerleşimler arasında 2005’te Gazze Şeridi’ndeki yasa dışı yerleşimlerin tasfiyesiyle aynı zamanda boşaltılan Batı Şeria’daki "Ganim" ve “Kadim’in” de bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu onayla birlikte Yahudilerin "Yahuda ve Samara" olarak adlandırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlere tam dönüşün sağlandığı kaydedildi.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİN TOPRAKLARI GASBEDİLEREK KURULAN 365 YASA DIŞI YERLEŞİM BULUNUYOR

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.