İsrail'den Cenin kentine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine başlattığı saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi'nde ateşkes devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria'ya "Demir Duvar Operasyonu" adıyla saldırı başlattı. Cenin şehrindeki saldırılara çok sayıda asker, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 35 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

NETANYAHU'DAN İRAN VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet ve İsrail polisi, bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattı. Bu, Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) belirlediğimiz hedefe ulaşma yolunda bir başka adımdır. İran ekseninin etki alanını genişlettiği her yerde (Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Yahudiye ve Samiriye'de) sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz, çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.