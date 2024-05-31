İsrail'den Fas'a harita krizi nedeniyle özür

Başbakan Netanyahu, Fransız bir kanalına yaptığı açıklamada Orta Doğu ve Kuzey Afrika haritası kullanmış, ancak Batı Sahra’yı Fas’tan ayrı gösteren harita, İsrail-Fas ilişkilerinde krize yol açtı. Krizin ardından İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Netanyahu Başbakanlığındaki İsrail, Fas’ın Batı Sahra’daki egemenliğini resmi olarak 2023 yılında tanımıştır. İsrail’in bu konudaki politikası kararlı ve değişmezdir” denildi.

"Özür dileriz"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hassan Kaabia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu teknik hata için özür dileriz. Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail hükümeti, Fas Krallığı’nın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini tanımış ve röportajda yanlışlıkla sunulan harita da dahil olmak üzere ofisindeki tüm resmi haritalar buna göre düzeltilmiştir” ifadelerini kullandı.

Batı Sahra anlaşmazlığı, İspanya’nın 1975'te bölgeden çekilmesi ve Fas ile Cezayir destekli Polisario Cephesi arasındaki 15 yıllık savaşın ardından ortaya çıktı. Fas, Batı Sahra’nın yüzde 80’ini kontrol ediyor.

Fas ve İsrail, 2020 yılının Aralık ayında ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı.