İsrail'den flaş açıklama: "Hizbullah'ın istihbarat sorumlusunu öldürdük"

İsrail Savunma Kuvvetleri, cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Mihrune bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nün önemli istihbarat sorumlusu Abbas El Hasan Vehbi'yi hedef alarak öldürdüğünü bildirdi. Ordu yetkililerince yapılan açıklamada, Vehbi'nin "Hizbullah'ın yeniden yapılanma çabalarına ve silah nakliyatına karıştığı" belirtildi.

Bu operasyon, İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik artan baskısını gözler önüne seriyor. Daha önce de cumartesi günü, Hizbullah'ın tanksavar füze sorumlusu Hasan Muhammed Hammud'un Lübnan'ın güneyindeki Kunin beldesine bağlı Beni Cubeyl bölgesinde insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldüğü açıklanmıştı. İsrail ordusu sözcüsü, Hammud'un "savaş süresince İsrail topraklarına çok sayıda tanksavar füzesi fırlatma operasyonunu yönettiğini" ifade etti. Bu bilgiler, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth tarafından da aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü erken saatlerde Lübnan'ın güneyine düzenlenen iki İsrail saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kasım ayından bu yana süren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, özellikle ülkenin güney bölgelerine düzenli olarak hava saldırıları düzenleyerek can kayıplarına yol açıyor. İsrail, Hizbullah'ın askeri ve liderlik yapısında önemli kayıplar yaşadığı savaşın ardından gücünü yeniden inşa etmesine izin vermeyeceğini vurguluyor. Bu durum, bölgedeki tansiyonu sürekli yüksek tutuyor ve yeni bir çatışma olasılığını gündemde tutuyor.