İsrail’den flaş itiraf: “Önümüzde zorlu günler var” diyerek duyurdu

İsrail ile İran arasında dokuz gündür süren savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu süreçte İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Zamir, “İran’a karşı uzun soluklu bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Önümüzde hala zorlu günler var” ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yayımlanan videolu mesajında, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail vatandaşlarının İran'a karşı "uzun soluklu bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Zamir, "Savaş sona ermiş değil. Önemli sonuçlar elde etmiş olsak da, önümüzde hala zorlu günler var" ifadelerini kullandı.

Zamir, İran'a karşı 8 gündür yürüttükleri saldırıların "olağanüstü sonuçlar" verdiğini öne sürerek "Bir dizi olası gelişme için hazırlık yapıyoruz. Tarihimizin en karmaşık savaşına girişmiş bulunuyoruz." dedi.

İran'ın karadan karaya atılan 2 bin 500 civarında balistik füzeye ve yüksek üretim hızına sahip olduğunu öne süren Zamir, yaklaşık iki yıl içinde 8 bin füzeye sahip olabilecekleri değerlendirmelerinin ardından saldırıyı başlattıklarını savundu.