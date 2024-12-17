İsrail'den Gazze Şeridi'ne yeni saldırı: 22 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail'den Gazze Şeridi'ne yeni saldırı: 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Daur" ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda 15, aynı bölgede Salah Şehade Camisi yakınlarındaki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bilal bin Rabah Camisi çevresindeki sivilleri hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında toplanan sivillerin ve bir aracın hedef alındığı saldırıda, 1 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Son Haberler
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü