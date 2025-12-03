İsrail basını, İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), Refah Sınır Kapısı'nı açacağını duyurdu. Haberlerde, "ateşkes anlaşması ve siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda" ordunun Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü olmak kaydıyla açacağı ifade edildi.

COGAT, Mısır ile koordinasyon halinde İsrail'in "güvenlik onayını aldıktan sonra", Filistinlilerin Refah'tan Mısır'a geçebileceğini ve sınırda Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı AB Sınır Yardım Misyonu'nun görev yapacağını paylaştı.

TEK YÖNLÜ KAPIDAN GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Açıklamada, Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin geçişine izin verilip verilmeyeceği yer almadı. Trump'ın İsrail çıkarlarına hizmet eden 20 maddelik Gazze planı geçiş noktasının iki yönlü olarak açılmasını öngörüyordu.

Savaş öncesinde Refah, Gazze halkının dış dünyaya açılan tek kapısıydı ve bölgeye insani yardım girişinin de en kritik noktalarından biriydi.

İsrail, Gazze'deki soykırımı boyunca Refah'ı kapalı tutarak Şeridi resmen açık hava toplama kampına çevirmişti. Birleşmiş Milletler’e göre Gazze’de en az 16 bin 500 hasta, bölge dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor. Birçok Filistinli tedavilerinin başlayabilmesi için aylardır Refah Kapısı'nın açılmasını bekliyordu.

KAPININ AÇILMASINA ESİR ŞARTI

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren "ateşkesin" ardından sınır kapısını iki yönlü kapalı tutmayı sürdürdü. Tel Aviv yönetimi, kapının açılabilmesi için Hamas’ın tüm rehineleri ölü ya da diri teslim etmesi gerektiğini belirtiyordu.

Hamas şimdiye kadar 20 canlı rehineyi, yaklaşık 2.000 Filistinli tutuklu ve mahkûmun serbest bırakılması karşılığında iade etti. Ancak biri İsrailli polis memuru, diğeri Taylandlı tarım işçisi olan iki hayatını kaybetmiş rehinenin cenazeleri hâlâ Gazze’de. Hamas’a müttefik bir grup olan İslami Cihad, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kalan cenazelerden biri için Kızılhaç ile birlikte arama yaptığını duyurdu.

Rehinelerin tamamının teslim edilmesi, Trump'ın 20 maddelik planının ilk aşamasının temel şartları arasındaydı. Önümüzdeki süreçte ise "Hamas’ın silahsızlanması", "İsrail’in Gazze’den tampon bölgeye çekilmesi", bölgenin yönetimi ve uluslararası güvenlik düzenlemeleri gibi kritik başlıklar yeniden gündeme gelecek.

Birçok uzman ve analist, ateşkesin ikinci aşamasının da büyük zorluklar barındıracağı görüşünde.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR

Trump'ın Gazze Planı devreye gireli 50 gün oldu. İsrail ise bu 50 içinde 360 Filistinliyi katletti, 922 kişiyi de yaraladı. Filistin'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 70 bin 112 Filistinli öldü, 170 bin 986 kişi de yaralandı.