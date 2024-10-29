İsrail'den Hizbullah'ın yeni liderine mesaj: Geçici görev uzun sürmeyecek

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Açıklama sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kasım'ın fotoğrafını paylaşarak, "Geçici görev. Uzun sürmeyecek" dedi.

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HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ NAİM KASIM

Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılıyordu. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürülmüştü.

"SİLAHLARIMIZI BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMELİDİR"

Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşması şu şekilde;

"ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu. İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. "Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir."