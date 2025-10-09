İsrail tarafından alıkoyulan Özgürlük Filosu’nda yer alan Vicdan gemisinde bulunan üç milletvekili Saadet Partisi Bursa Milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Denizli Sema Silkin Ün’ün Azerbaycan tarafından sınır dışı edildi.

DAHA ÖNCE ÜRDÜN ÜZERİNDEN ÜLKEYE GELMİŞTİ

Daha öncede Kürsel Sumud Filosu’nda yer alan Türk kafilede birinci grup direkt Türkiye’ye gelirken, ikinci kafile ise Ürdün üzerinden ülkeye gelmişti.

NEDEN KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN?

Bu sefer ise İsrail’in güzergah seçimi dikkat çekti. İsrail, kardeş ülke Azerbaycan’a 3 vekili yollaması ise ‘manidar’ oldu. Milletvekilleri uçakla Azerbaycan'a indikten sonra THY uçağıyla Türkiye'ye dönecekler.

Bu hafta İsrail'in gemilere saldırmasıyla, diğer aktivistlerle birlikte alıkonulan vekillerle iletişim tamamıyla kesilmişti. İsrail’de bakanlık, sim vermeden 'aktivistlerin iyi olduğunu aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da 'yakın takipte' olduğunu aktarmıştı.

Milletvekillerinin ve diğer aktivistlerin sağlık durumu hakkında henüz bilgi ise alınmadı. Aktivistlerin İsrail'in Ketziot hapishanesinde tutulduğu belirtiliyor.