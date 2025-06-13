İsrail'den İran'a siber saldırı! Türkiye de etkileniyor

Kaynak: Sözcü Gazetesi
İsrail'den İran'a siber saldırı! Türkiye de etkileniyor

İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırıda internet de hedef alındı. Sürdürülen siber saldırıdan Türkiye de etkilenirken internette yavaşlama meydana geldi.

İsrail, gece saatlerinde İran’ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenledi. Dünya gündemine oturan bu gelişme tepkiler yağıyor.

Öte yandan İsrail tüm tepkilere rağmen farklı düzeyde ve çeşitte saldırılarını sürdürüyor.

"İRAN'A TEKNİK ALTYAPISINA SALDIRI"

Sözcü'de yer alan habere göre Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, "Siber savaşı da konuşuyoruz şu anda. İran'a teknik altyapısına yönelik de ciddi saldırıların da yapıldığını görüyoruz. Siber saldırı yapılan haritalardan da görüleceği üzere yoğun bir saldırı trafiği var" dedi.

Bozkurtlar, "Bu direkt olarak İsrail'den İran'a yönelik görünmese de dünyanın birçok yerinden farklı sunucular kullanılarak İran'ın kritik altyapılarına, internet sayfalarına yönelik saldırılar yapılıyor. İsrail'den İran'a çok ciddi şekilde siber saldırılar gerçekleştiriliyor. Ruslar ve Çinliler destek verirse siber savaş tarafında dengeler değişebilir. Ruslar ve Çinliler siber güvenlik noktasında çok başarılar" ifadelerini kullandı.

Uzaktan bağlantılarda problemler yaşanırken Türkiye'de de internet yavaşladı.

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