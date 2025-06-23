İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaşta 11'inci gün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaşta 11'inci gün

İsrail-İran Savaşı'nda 11'inci güne de girildi. Sabah saatlerinde İsrail ordusu, Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı sonrası karşılıklı misillemeler 11'inci gününde de devam ediyor.

ABD'nin İran'a ait üç nükleer tesisini vurması ile savaşta yeni bir aşamaya geçildi. Karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı süreçte tansiyon giderek yükseliyor.

İran, ABD'nin saldırısına karşılık, dünya ticaretinde önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını gündeme getirdi. Bu adım, birçok ülkenin enerji ihtiyacına darbe vuracak.

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SAVAŞTA 11'İNCİ GÜN

Öte yandan sabah saatlerinde İsrail ordusu, Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran'dan yapılan açıklamada ise İsrail istihbarat servisi Mossad'la işbirliği yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti. İnfaz edilen kişinin adı Muhammedemin Sayeşte olarak açıklandı.

Tesnim haber ajansı, Sayeşte'nin 2023'ün sonlarında tutuklandığını ve Mossad'ın siber ekibiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

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