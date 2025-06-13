İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tahran ve Tebriz patlama sesleriyle inliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tahran ve Tebriz patlama sesleriyle inliyor

Tahran ve Tebriz'de patlama sesleri yeniden başladı. İsrail'in yeniden saldırıya geçtiği bildirilirken, şehrin güneyine yapılan saldırılara karşı İran Hava Savunma Sistemleri de devreye girdi

İsrail'in İran'a saldırıları durmak bilmiyor. Sabah saatlerinden beri aralıklarla devam eden İsrail saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

İran televizyonlarından yapılan açıklamada Tahran'da ve Tebriz'de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

'FÜZELERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

İran'dan yapılan açıklamada saldırılara karşı hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada saldırının Tahran'ın güneyine yapıldığı belirtilirken İsrail füzeleri etkisiz hale getirildiği de açıklandı.

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