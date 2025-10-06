İsrail'den korkutan savaş açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den korkutan savaş açıklaması!

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Donald Trump'ın ateşkes planıyla ilgili “Siyasi çaba başarısız olursa savaşa geri döneceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun batısını ziyaretinde askerlere hitap etti.

"SİYASİ ÇABA BAŞARISIZ OLURSA SAVAŞA GERİ DÖNECEĞİZ”

Zamir, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planıyla ilgili, “Ateşkes yok, ama operasyonel durumda bir değişiklik var. Siyasi makamlar, sizlerin askeri hareketle getirdiğiniz araçları ve kazanımları alıp, bunları siyasi bir başarıya çeviriyor. Siyasi çaba başarısız olursa, savaşa geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun ‘başka savaş hedeflerinin’ olduğunu kaydeden Zamir, "Hamas’ın Gazze’de hem hükümet hem de askeri düzeyde varlığının devam etmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse bunu başarmak için savaşacağız" diye konuştu.

Son Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İsrail'den korkutan savaş açıklaması!
İsrail'den korkutan savaş açıklaması!
İtalya'da sessiz derbi! Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız kararı sorgulandı
İtalya'da sessiz derbi! Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız kararı sorgulandı
Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya'da traktör alev alev yandı
Konya'da traktör alev alev yandı