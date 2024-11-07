İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü

Lübnan’ın Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıların yoğunlaştığı bölgelere ait enkaz altında yaralıların kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Saldırıların yanı sıra, İsrail’in başkent Beyrut’un güney banliyölerine de yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Beyrut’un güneyindeki çeşitli bölgelerde dün tahliye emirleri yayımlandı. Saldırılarda hedef alınan bölgelerden resmi açıklama yapılmazken, can kayıplarıyla ilgili detaylar da açıklığa kavuşmuş değil.

İsrail, Lübnan'daki hedeflerini vururken, saldırıların bölgedeki sivillere yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. İsrail ve Lübnan hükümetlerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Lübnan’daki yetkililer, İsrail’in saldırılarında can kayıplarının artmasından endişe ediyor.

En son yaşanan saldırılar, Orta Doğu’daki gerginliği daha da artırırken, uluslararası kamuoyunda bu saldırıların sivillere yönelik artan tehditleri konusunda ciddi endişelere yol açtı.