İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü

Kaynak: İHA
İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü

İsrail, Lübnan’ın Baalbek-Hermel bölgesine düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin ölümüne, 54 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Lübnan’ın Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıların yoğunlaştığı bölgelere ait enkaz altında yaralıların kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Saldırıların yanı sıra, İsrail’in başkent Beyrut’un güney banliyölerine de yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Beyrut’un güneyindeki çeşitli bölgelerde dün tahliye emirleri yayımlandı. Saldırılarda hedef alınan bölgelerden resmi açıklama yapılmazken, can kayıplarıyla ilgili detaylar da açıklığa kavuşmuş değil.

aw323928-03.jpg

İsrail, Lübnan'daki hedeflerini vururken, saldırıların bölgedeki sivillere yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. İsrail ve Lübnan hükümetlerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Lübnan’daki yetkililer, İsrail’in saldırılarında can kayıplarının artmasından endişe ediyor.

En son yaşanan saldırılar, Orta Doğu’daki gerginliği daha da artırırken, uluslararası kamuoyunda bu saldırıların sivillere yönelik artan tehditleri konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Son Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi
Kamala Harris Trump'a karşı seçim mağlubiyeti sonrasında ilk kez konuştu
Kamala Harris Trump'a karşı seçim mağlubiyeti sonrasında ilk kez konuştu
Sokakta saldırıya uğrayan müteahhit öldü
Sokakta saldırıya uğrayan müteahhit öldü
İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü
İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi