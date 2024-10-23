İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları! 19 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye ilçesinin merkezinde bulunan Kessar Zater Mahallesi’nde konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki Hirmil ilçesinin merkezinde bir mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail’in doğudaki Baalbek ilçesine bağlı Nebi Şit kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.