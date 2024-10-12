İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Açıklamada, İsrail'in ayrıca Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Beyrut’un kuzeyindeki Keservan bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

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