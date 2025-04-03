İsrail'den Lübnan’a hava saldırısı: Yaralılar var

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) güneydeki Sur kentine bağlı Alma eş-Şab beldesinde saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İHA'yla bir aracın hedef alınması sonucu bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerinde 2 aracı hava saldırılarıyla hedef almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl beldesinde hedef alınan araçta 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.