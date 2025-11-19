İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından bir açıklamadada bulunarak, Lübnan’ın güneyinde özellikle Deir Kifa ve Şahur köylerinde yaşayan kişilere tahliye uyarısında bulundu.

“BELİRLENMİŞ BÖLGEDEKİ BİNALARI DERHAL TERK EDİN”

Hizbullah’ın bölgedeki askeri tesislerine saldırı düzenleyeceklerini belirten Sözcü Avichay Adraee, paylaşımına bir harita da ekledi ve “Kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için, haritalarda gösterilen belirlenmiş bölgedeki binaları derhal tahliye etmeli ve buralardan uzaklaşmalısınız." sözlerini sarf etti.

Adraee, açıklamasının devamında "İşaretlenmiş alanların içinde kalmanız sizi tehlikeye atar” ifadelerine yer verdi.