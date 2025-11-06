İsrail Savunma Bakanı, orduya Mısır sınırını kapalı askeri bölgeye dönüştürme talimatı verdi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın ordu, polis ve iç istihbarat yetkilileriyle Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan "İsrail'e, İHA'larla kaçakçılık yapılması" meselesini görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerin ardından Katz'ın orduya, İsrail'in Mısır sınırındaki yerleri kapalı askeri bölgeye dönüştürülmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Buna ek olarak kapalı askeri bölgeye dönüştürülecek alanlarda ateş açma talimatları değiştirilecek ve bu bölgelere izinsiz giren kaçakçılar ve İHA operatörleri hedef alınacak.

Katz'ın Mısır sınırında "İHA'larla silah kaçakçılığı yapılması" konusunu iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile görüştüğü belirtildi.

Şin-Bet'in "Mısır sınırında İHA'larla yapılan silah kaçaklığını terör tehdidi" olarak nitelendirilmesi için çalışma yapacağı ifade edildi.

İsrail, "Mısır sınırında İHA'larla silah kaçaklığı yapıldığını" iddia ediyor.