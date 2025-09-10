İsrail'den o ülkeyi yerle bir edecek saldırı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den o ülkeyi yerle bir edecek saldırı!

Yemen'de Husilere ait yerel medya ülkenin başkenti Sana'ya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Yemen merkezli, Husilere yakın Al Masirah televizyonunun haberine göre İsrail, geçen günlerde ülkedeki Ramon havalimanına başarılı bir dron saldırısı düzenleyen Yemen'e misilleme olarak hava saldırısı gerçekleştiriyor.

İsrail saldırısının Husilerin hükümet binasını hedef aldığı belirtildi. Henüz can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Husiler, İsrail hava kuvvetlerinin saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan ise saldırılara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Yemen medyasının ardından İsrail medyası da Sana'ya yönelik hava saldırılarını doğruladı.

Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler paylaşıldı.

Son Haberler
CHP'de bir şok istifa daha!
CHP'de bir şok istifa daha!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü: Kamusal alanın izleri
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!