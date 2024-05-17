İsrail’den Refah Sınır Kapısı için teklif

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail’den Refah Sınır Kapısı için teklif
İsrail’in, işgal ettiği Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Mısır’a teklif sunduğu iddia edildi

İsrail’in Walla haber sitesine göre, İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Mısır'a bir teklif sundu. Haberde, bu konuyu görüşmek üzere İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin de dahil olduğu bir İsrail heyetinin Kahire'de Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

İsrail'in Mısır'a sunduğu, Şin-Bet tarafından hazırlanan plana göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması öngörülüyor. Bu plana göre, sınır kapısı İsrail'in denetimi altında olacak, ancak bazı Filistinli temsilciler ile BM personeli de plana dahil edilecek.

Plan kapsamında, sınır kapısı yalnızca Gazze'den giriş ve çıkışlar ile Mısır'dan yakıt transferi için kullanılacak. Mısır'dan gelen yardım tırları ise İsrail'in kontrolünden geçtikten sonra Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yönlendirilecek.

BM personelinin, sınır kapısında İsrail ordusu ile Filistinli temsilciler arasında tampon görevi göreceği ve İsrail ordusunun sınır kapısı dışında da varlık göstereceği ileri sürüldü.

Haberde, üst düzey ABD'li yetkililere dayanarak, Biden yönetiminin de bu görüşmelere dahil olduğu ve İsrail, Mısır ve Filistin Yönetimi'ne sınır kapısının mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail'in 7 Mayıs'ta Filistin tarafını işgal etmesinden bu yana kapalı durumda.

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