Komite, aynı zamanda Filistinli tutukluların da idamla cezalandırılmasının önünü açan yasa tasarısının Knesset’teki ilk oylamaya sunulmasını onayladı.

Oturumda konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, görüşme öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini ve Netanyahu’nun da tasarıya destek verdiğini ifade etti.

Tasarıya göre, idam cezası yalnızca “İsraillileri milliyetçi nedenlerle öldürenlere” uygulanacak; bir Filistinliyi öldüren İsrailliler için bu hüküm geçerli olmayacak. Yasa teklifinin, çarşamba günü Knesset Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için üç tur oylamadan geçmesi gerekiyor.

Yasa tasarısına ilişkin açıklama yapan Filistin Esirler Cemiyeti, tasarının kabul edilmesini, “İsrail’in Filistinlilere yönelik infazları kalıcı hale getirme çabası” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltı ve sorgu süreçlerinde kasıtlı infazlar, suikastlar ve tıbbi ihmal sonucu ölümler gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı. Bu adımın, “on yıllardır süren ihlalleri yasal zemine oturtma” girişimi olduğu belirtildi.

Cemiyet ayrıca, Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde 81 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bu sayının sadece resmî olarak açıklanan vakaları kapsadığını bildirdi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi’nin onayının ardından tasarı, Knesset Genel Kurulu’na sevk edildi. Yasa, onaylanması halinde İsrail’deki ceza sisteminde ilk kez idam cezasını kalıcı hale getirecek düzenleme olacak.