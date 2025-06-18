İsrail’den sonra Orta Doğu’da en fazla Yahudi nerede yaşıyor? 2 bin 700 yıldır bu topraklardalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail’den sonra Orta Doğu’da en fazla Yahudi nerede yaşıyor? 2 bin 700 yıldır bu topraklardalar

Orta Doğu’da 6 gündür yaşanan çatışmaların bir savaşa dönüşmesinden endişe edilirken çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İsrail’den sonra Orta Doğu’da en fazla Yahudi’nin nerede yaşadığını öğrenenler çok şaşıracak. Yahudilerin bu topraklarda 2 bin 700 yıllık geçmişinin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. İki ülke birbirlerine füze yağdırırken toplamda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İki ülkenin karşılıklı saldırıları Orta Doğu’da bir kez daha savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerini vururken İran da Tel Aviv gibi önemli kentlere füze attı.

HERKESİN GÖRMEZDEN GELDİĞİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Orta Doğu’daki güç çatışması ciddi bir savaş tehlikesine neden olurken herkesin göz ardı ettiği gerçek ortaya çıktı. Uzun zamandır aralarında büyük gerginlik olan iki ülke aslında ciddi bir bağa sahip.

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Orta Doğu’da İsrail’in ardından en fazla Yahudi’nin yaşadığı ülkenin İran olduğu ortaya çıktı. İran’da yaşayan Yahudilerin nüfusunun 17 bin ile 25 bin arasında olduğu belirtiliyor. İran Yahudilerinin çoğunlukla Tahran, İsfahan, Şiraz, Hamedan ve Tebriz gibi büyük şehirlerde yaşadığı öğrenildi.

Hatta İran Parlamentosu’nda bir koltuk Yahudi cemaati için ayrılıyor.

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CAMİ İLE SİNAGOG YAN YANA

İran’da Yahudi cemaati ile Müslümanların nasıl iç içe yaşadıklarının farklı örnekleri bulunuyor. İsfahan’daki en büyük sinagoglardan biri İsfahan Camii ile yan yana bulunuyor. Başkent Tahran’da ise çeşitli yerlere dağılmış 50 sinagog yer alıyor.

Öte yandan İran Yahudileri hangi dine mensup olursa olsun herkesin tedavi edildiği bir hastane işletiyor.

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İran’da Yahudilerin yaklaşık 2 bin 700 yıldır yaşadığı tahmin ediliyor.

İran, İspanyol Engizisyonu’ndan kaçan Yahudilerin sığındığı güvenli limanlardan biri oldu. Hatta Hitler zulmünden kaçan Polonya Yahudilerinin sığındığı ülkelerden biri de İran oldu.

İran’daki Yahudilerin tarihi bir kez daha savaşın anlamsızlığını gözler önüne serdi.

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