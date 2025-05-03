İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail, Suriye'nin Şam ve Hama kırsalındaki bir köyün yakınlarını hedef aldı. Öte yandan El Cezire, Şam'dan peş peşe patlama seslerinin geldiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." demişti.