 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı  

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Humus kentinde yer alan Şayrat Hava Üssü’nün İsrail tarafından hedef alındığı aktarılarak, hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerine karşılık verdiği ve çoğu füzenin havada imha edildiği ifade edildi. Suriye ordusundan bir kaynak, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail Lübnan'daki Trablus-Hermel yönünden Humus kırsalındaki Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi" dedi.

İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.