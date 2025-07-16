İsrail’den tehdit dolu sözler: Suriye Cumhurbaşkanına suikast çağrısı yaptı

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye'nin güneyinde yaşanan olayların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast çağrısı yaptı.

Chikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır. Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor” diyerek, Şara'ya suikast çağrısında bulundu.

SURİYE’DE ÇATIŞMALAR NEDEN BAŞLADI?

Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde iki gün önce başlayan çatışmalar bölgeyi savaş alanına çevirmişti. Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koyması sonrası başlayan gerginlik, tarafların karşılıklı olarak sivilleri kaçırması ve silahlı çatışmalara girmesiyle şiddetlendi. Çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı.

Çatışmaları durdurmak için Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye sevk edildi. Ancak bu birliklere yönelik saldırılarda 18 asker öldü, 9 asker ise rehin alındı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra yaptığı açıklamada Süveyda’da ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ancak bölgedeki tansiyonun tamamen düşüp düşmediği ve İsrail’in ilerleyen günlerde yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği belirsizliğini koruyor.