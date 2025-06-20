İsrail’den Trump’a çok konuşulacak çağrı: Binanın üstüne kocaman tabela astılar

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 8 gündür devam ediyor. İran ordusunun son saldırılarında Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeba da hedef alındı. Magen David Adom acil servisinin bildirdiğine göre Berşaba'da 5 kişi yaralandı.

Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağı konusunda tartışmalar da devam ediyor.

İran sabah saatlerindeki saldırıda İsrail'in İran'ın güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Eş zamanlı olarak İran'a yapılan saldırıların merkezlerinden Nevatim Hava Üssü'ne de saldırı yapıldı.

İSRAİL TAHRAN’DA FÜZE TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu sabah saatlerinde halka "sığınaklardan çıkabilirsiniz" duyurusu yaptı. İsrail ordusundan ayrıca "Tahran'a yönelik gece düzenlediğimiz saldırıları sonlandırdık. Tahran'da füze üretimine ilişkin bir çok endüstriyel yapıyı hedef aldık. Nükleer Silahları Araştırma ve Geliştirme Merkezi de hedef aldığımız noktalar arasında yer aldı" açıklaması yapıldı.

RUSYA’DAN ABD’YE NÜKLEER SİLAH UYARISI

Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre Kremlin, ABD'nin İran'da taktik nükleer silah kullanmasının felaket bir gelişme olacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktarmıştı.

İSRAİL’DEN ÇOK KONUŞULACAK ÇAĞRI

Öte yandan NTV muhabiri Özden Erkuş'un Tel Aviv'den aktardığına göre 20 numaralı otobanın kenarında bulunan bir binanın üzerin dikkat çekici bir çağrı yer alıyor.

Binanın üzerindeki reklam panosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir fotoğrafı görülürken, hemen yanında da "Mr. President, Finish the job! (Bay Başkan işi bitirin)" ifadesi yer alıyor.