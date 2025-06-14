İsrail'den tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit!

İsrail ve İran arasındaki gerilim gittikçe artarken, tüm dünya Orta Doğu'da yaşanan olaylara kilitlendi. Dün akşam önce İsrail, İran'ı vururken, İran ise Tel Aviv'e füze saldırılarında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ı sert bir dille tehdit ederek, Ayetullah rejiminin her yerini vuracaklarını açıkladı.

Netaynahu, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Çok yakında, İsrail Hava Kuvvetleri jetlerinin Tahran semalarında uçtuğunu göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her yerini ve her hedefini vuracağız."

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Öte yandan İsrail güçleri İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu duyurdu. Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

İRAN'IN EN BÜYÜK DOĞALGAZ SAHASI VURULDU

İran medyası, İsrail'in İran'ın güneyindeki en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu duyurdu.