İsrail, 81 kişilik Türk arama kurtarma ekibi ile ağır ekipmanlarının Gazze’ye girişine izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrailli bir yetkilinin gerçekleştirdiği açıklamada bu kararın "Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini iade etmemesi nedeniyle alındığını" ifade etti.

“TÜRKLERİN ŞERİDE GİRMESİNE İZİN VERMEK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK”

Hamas’ın kaçırılan kişilerin cenazelerinin yerini bildiğini ifade eden İsrailli yetkili, “Kaçırılan kişilerin cenazelerini derhal geri verebilir; Türklerin Şeride girmesine izin vermek için hiçbir sebep yok" açıklamasında bulundu.

İsrailli yetkili, Jarusalem Post’a yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Bu arada İsrail, kurtarma ekipleri ve ağır ekipmanlardan oluşan Türk heyetinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermiyor. İsrailli yetkililer, "Hamas, kaçırılan kişilerin cenazelerini derhal geri verebilir; Türklerin Şeride girmesine izin vermek için hiçbir sebep yok" açıklamasını yaptı.

Üst düzey İsrailli yetkililer: Hamas, rehinelerin çoğunun cesedinin yerini biliyor.

Şunları ekledi: Hamas, çoğu durumda rehinelerin cesetlerinin nerede gömüldüğünü biliyor ve bunlara erişebiliyor. Bazı durumlarda, kaçırılan kişilerin cesetlerini çıkarmak için ağır ekipman gerekiyor.”

İSRAİL'DEN REHİNE AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise konuyla ilgili, “Hamas anlaşmaya uygun olarak çok sayıda rehineyi serbest bırakabilir. Şu anda yaptıkları bu anlaşmanın açık bir ihlalidir” sözlerini sarf etti.

Rehinelerin teslimi ile ilgili gün içerisinde açıklama yapan Netanyahu şunları söyledi,

"Hamas'ın elinde kaç rehine olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer onları bize kısa sürede teslim etmezlerse ona göre hareket edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Mısır’da düzenlenen zirvede ateşkes mutabakatı imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre, Türkiye, Gazze'de ölen ve yerleri bilinmeyen İsrailli rehinelerin cenazelerini bulmak için kurulacak ortak görev gücüne İsrail, ABD, Katar ve Mısır ile birlikte katılacaktı.