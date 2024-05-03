İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar. Şebekenin başı bakın kim çıktı

Kaynak: İHA
İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar. Şebekenin başı bakın kim çıktı
İsrail’den Türkiye’ye sağlık turizmi bahanesiyle gelerek Suriyelilerin böbreklerini sattılar. Patronları ise herkesi şaşırttı.

Adana’daki İsrailli organ ticareti şebekesi çökertildi. Sahte pasaportları şebekeyi yakalattı.

Polis ekipleri İsrailli çetenin Türkiye’deki Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını tespit etti.

İddiaya göre Suriyelilerin böbrekleri 1 milyon liraya satıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çete için hemen harekete geçti. İsrail’den sağlık turizmi için gelen 7 kişinin pasaportunda yapılan incelemede 2 pasaportun sahte olduğu anlaşıldı.

Ekiplerin elde ettiği bilgilerde İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğu fark edildi.

aw195597-04.jpg

Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. ve S.A.S.’nin akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası çeteye operasyon yapıldı. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

PATRON BAKIN KİM ÇIKTI

Türkiye’deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu ortaya çıktı. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.’nin (32) yönettiği tespit edildi.

Aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli ele geçirildi.Ayrıca çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal yakalandı.

aw195597-01.jpg

aw195597-06.jpg

aw195597-08.jpg

Son Haberler
Hırsızlık timinde çalışan Polis Kolo meslektaşlarını dolandırdı. 20 milyonu nerede harcadığı ortaya çıktı Yaşam
Hırsızlık timinde çalışan Polis Kolo meslektaşlarını dolandırdı. 20 milyonu nerede harcadığı ortaya çıktı
Obezitenin yeni ölümcül sonucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Obezitenin yeni ölümcül sonucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Özgür Demirtaş haklı çıktı ekrandakiler hala utanmadı. Özgür Hoca'nın 2 yıl önce söyledikleriyle dalga geçmişlerdi Gündem
Özgür Demirtaş haklı çıktı ekrandakiler hala utanmadı. Özgür Hoca'nın 2 yıl önce söyledikleriyle dalga geçmişlerdi
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar Spor
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir makam aracı da Mekke’den çıktı. Amerikan malı lüks araç oraya gittiğinde binsin diye alınmış Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir makam aracı da Mekke’den çıktı. Amerikan malı lüks araç oraya gittiğinde binsin diye alınmış
Her mahallede şubesi bulunan milyonların alışveriş yaptığı markette skandal görüntü! Ambalajın içinden fare çıktı Ekonomi
Her mahallede şubesi bulunan milyonların alışveriş yaptığı markette skandal görüntü! Ambalajın içinden fare çıktı
Alaca yunuslarının sörfçüyle dansı hayran bıraktı Video
Alaca yunuslarının sörfçüyle dansı hayran bıraktı